وزير العمل يعلن أسماء الأسر المشمولة بالضمان الصحي

2023-12-15 20:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، أسماء الأسر المشمولة بقانون الضمان الصحي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠، البالغ عددها (٩٩) ألف أسرة الوجبة الأولى للمشمولين في بغداد.وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القانون يضمن شمول الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية بخدمات وزارة الصحة كافة، من خلال إجراء العمليات الجراحية في الأجنحة الخاصة وإجراء المعاينات المجانية واستلام العلاج المجاني وحسب المستشفيات والوحدات الاستشارية أدناه".ودعا الموسوي الأسر المستفيدة إلى "مراجعة الوحدات المشار إليها؛ لغرض إصدار الدفتر الصحي والاستفادة من الخدمات الصحية المجانية"، مبينا، أنه "سبق لهيئة الحماية الاجتماعية تزويد هيئة الضمان الصحي بأسماء الأسر المشمولة وحسب المناطق الأشد فقراً وتكون المراجعة ضمن نطاق المنطقة الجغرافية للمستفيد".وأشار، إلى أن "الوحدات المشمولة بتقديم العلاج والمعاينة المجانية:أولا- الأجنحة الخاصة بالمستشفيات التالية:-مستشفى ابن سينا التدريبي.-مستشفى دار التمريض الخاص بمدينة الطب.-مستشفى الشهيد غازي الحريري بمدينة الطب.-مستشفى أطفال العلوية التعليمي.-مستشفى العلوية للولادة التعليمي.-مستشفى الكندي التعليمي.-مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية التعليمي.-مستشفى ابن الهيثم للعيون.-مستشفى ابن البيطار.-مدينة الإمامين الكاظمين (ع).-مستشفى الكرخ للولادة.ثانيا- العيادات الطبية الشعبية التالية :-عيادة الصدر الطبية الشعبية الثانية.-عيادة الصليخ الطبية الشعبية.-عيادة الإسكان الطبية الشعبية.-عيادة إسماعيل ناجي الطبية الشعبية.ثالثا- العيادات التخصصية في المستشفيات:-مدينة الإمامين الكاظمين(ع) الطبية.-مستشفى اليرموك التعليمي.-مستشفى الكندي التعليمي.-مستشفى بغداد التعليمي مدينة الطب.رابعا- العيادات الاستشارية في المستشفيات:-دار التمريض في مدينة الطب.-مستشفى العلوية للولادة التعليمي.-مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية.-المركز الوطني لطب الأسنان في شارع الربيعي.-المركز الطبي الاستشاري في اليرموك.وللاطلاع على أسماء الأسر المشمولة اضغط على الرابط أدناه :​https://t.me/molsa2023"​​​.