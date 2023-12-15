فوز "غريب" للكرخ على الحلة والدفاع الجوي يتخطى الحشد في دوري السلة الممتاز

2023-12-15 20:58:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق نادي الكرخ لكرة السلة، يوم الجمعة، فوزاً غريباً على نادي الحلة بداعي "عدم الاهلية"، وبنتيجة (19 / 7 ) ضمن منافسات دوري السلة الممتاز.

وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة بين الفريقين انتهت مبكراً ولم تستكمل لعدم الاهلية بعد تسبب لاعبي الحلة بالاخطاء ( الفاولات) ليتم ابعادهم عن اللعب بعد العقوبة حسب القانون ليصبح العدد غير كافٍ وتحت المسموح به لينهي حكم اللقاء المباراة معلنا عن فوز الكرخ بالنتيجة الاخيرة ومنذ الربع الأول من اللقاء".

وأضاف أنه "حسب القانون الدولي يعتبر نادي الحلة خاسراً بالإخفاق وعدم الاهلية امام الخصم من حيث العدد المنقوص".

يذكر أن مباراة السلة تتكون من اربعة فترات كل فترة عشرة دقائق يتوقف الوقت مع التوقفات وبين كل فترة استراحة ، ويتألف كل فريق من خمسة لاعبين.

وضمن المنافسات ذاتها فاز نادي الدفاع الجوي على نادي الحشد الشعبي بفارق اربعة نقاط وبنتيجة (91-87).