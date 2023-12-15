منتخبنا الوطني للناشئين يتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا

2023-12-15 21:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتأهل منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، الى نصف نهائي بطولة غرب آسيا بعد التعادل مع نظيره العماني 1-1.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،بأن" منتخبنا الوطني للناشئين تأهل الى نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين بعد التعادل مع نظيره العماني بنتيجة 1-1".وسجل المنتخب الوطني الهدف الأول عن طريق اللاعب زين العابدين جاسم (دقيقة 55) ، ثم جاء هدف التعادل لمنتخب عمان بنيران صديقه حينما أرسل مدافع منتخب العراق علي عمار الكرة بالخطأ لتسكن مرمى فريقه في الدقيقة 66.