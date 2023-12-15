منتخبنا الوطني للناشئين يتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا
2023-12-15 21:18:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
تأهل منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، الى نصف نهائي بطولة غرب آسيا بعد التعادل مع نظيره العماني 1-1.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،بأن" منتخبنا الوطني للناشئين تأهل الى نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين بعد التعادل مع نظيره العماني بنتيجة 1-1".
وسجل المنتخب الوطني الهدف الأول عن طريق اللاعب زين العابدين جاسم (دقيقة 55) ، ثم جاء هدف التعادل لمنتخب عمان بنيران صديقه حينما أرسل مدافع منتخب العراق علي عمار الكرة بالخطأ لتسكن مرمى فريقه في الدقيقة 66.
تأهل منتخبنا الوطني للناشئين، اليوم الجمعة، الى نصف نهائي بطولة غرب آسيا بعد التعادل مع نظيره العماني 1-1.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،بأن" منتخبنا الوطني للناشئين تأهل الى نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين بعد التعادل مع نظيره العماني بنتيجة 1-1".
وسجل المنتخب الوطني الهدف الأول عن طريق اللاعب زين العابدين جاسم (دقيقة 55) ، ثم جاء هدف التعادل لمنتخب عمان بنيران صديقه حينما أرسل مدافع منتخب العراق علي عمار الكرة بالخطأ لتسكن مرمى فريقه في الدقيقة 66.