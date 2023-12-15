تيار الفراتين: ليس لدينا أي مرشحين مشاركين في الانتخابات المحلية

2023-12-15 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت الأمانة العامة لتيار الفراتين، اليوم الجمعة، عدم امتلاكه اي قائمة انتخابية او مرشحين مشاركين في الانتخابات المحلية.وقال نائب الأمين العام لتيار الفراتين بشار الساعدي في كلمة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إننا "نقترب مجددا من الممارسة الديمقراطية الدستورية المتمثلة بانتخابات مجالس المحافظات حيث يؤكد المكتب السياسي والأمانة العامة لتيار الفراتين بأنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية دون وجود اي قائمة ظل معينة او مرشحين في الباطن".وأكد أن "الأمين العام لتيار الفراتين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو رجل الدولة ويقف بمسافة واحدة من كل القوى السياسية ولن يكون داعما لجهة دون أخرى".