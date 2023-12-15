بالأرقام.. عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات

2023-12-15 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الجمعة، مشاركة أكثر من مليون عراقي بعملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن المليون شخص كمراقب وإعلامي وموظف اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "يوم غد ستكون عملية الاقتراع الخاص وسيبدأ التصويت فيها بتمام الساعة 7 صباحاً وحتى الـ 6 مساء".وأضاف، أن "عدد منتسبي القوات الأمنية الذين يسمح لهم بالتصويت يبلغ (1.002.393) منتسبا، وعدد مراكز الاقتراع (565) ومحطات الاقتراع (2.367) محطة، وسيصوت مع القوات الأمنية الأخوة النازحون في مخيمات النزوح وعددهم (48.260) نازحا وعدد مراكز الاقتراع (35) ومحطات الاقتراع (120)".وتابع، أنه "سيشارك أكثر من مليون مواطن في مراقبة العملية الانتخابية وإدارتها وتغطيتها إعلامياً وهذه الأرقام غير مسبوقة وتحدث لأول مرة بعملية انتخابية".وأضاف، أن "المشاركة ستكون على النحو التالي: (495.168) من مراقبي وكلاء الكيانات والأحزاب، (322.436) من المراقبين المحليين من منظمات المجتمع المدني، (1857) مراقبا دوليا، (300) إعلامي دولي، (2254) إعلاميا محليا و(220000) موظف بمراكز الاقتراع بمجموع 1.042.015 شخصا".