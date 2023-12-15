من أبوين لاجئين.. علي أوغلاه لاعب عراقي يحقق الاحتراف في إستراليا

2023-12-15 22:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

علي أوغلاه هو اسم ناشئ بين صفوف نادي ماكارثر لكرة القدم؛ حيث سجل ثلاثة أهداف في جميع المسابقات لفريق بولز.

أوغلاه الأبن من أبوين عراقيين، مثل معظم لاعبي كرة القدم، يأتي من بدايات متواضعة في ضواحي سيدني.

رحلته عبر كرة القدم هي نتيجة لأخلاقه وعمله الجاد وتواضعه، مما قد يجعله لاعبًا أساسيًا في الدوري الأسترالي، وربما اسمًا مميزًا لنادي ماكارثر لكرة القدم.

كان ذلك في مستشفى أوبورن في 11 مارس/آذار 2002، حيث ولد أوغلاه لأبوين عراقيين، جاءا إلى أستراليا كلاجئين في عام 1998.

كانت كرة القدم موضوعًا متكررًا بين عائلة اوغلاه ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يبدأ اللعب في سن الخامسة في منزلهم غرانفيل.

رحلته إلى كرة القدم الاحترافية كادت أن تتغلب عليها رغبة والده في أن يدرس، ولحسن الحظ، نجح شقيقاه الأكبر سناً، اللذان كانا يلعبان كرة القدم بنشاط، في إقناع والدهما بالسماح للأخ الأصغر باللعب وممارسة المهنة في هذه الرياضة.

بعد لعب كرة القدم في متنزه اتحاد المقاطعات لكرة القدم، بدأ اوغلاه اللعب في الدوري الوطني الممتاز لماركوني.

لقد لعب لفريق تحت 12 عامًا ثم تحت 13 عامًا قبل أن يهتم به إيان كروك، الذي كان يعمل في فريق ويسترن سيدني واندرارز، بعد مشاهدته في النهائي الكبير في عام 2015.

خسر ماركوني المباراة النهائية في نهاية المطاف أمام ماونت درويت رينجرز، لكن الأمر أتاح فرصًا جديدة عندما اقترب كروك من أوجلاه لمواصلة العمل الجاد، مما منحه الإيمان والتصميم على اللعب في أحد أندية الدوري الأسترالي.

ومع ذلك، كان الأمر سريعًا إلى حد ما قبل أن يجد المهاجم الشاب نفسه يلعب في صفوف الشباب في فريق واندررز بعد عام واحد فقط وفي النهاية مع فريقهم الأول في NPL في عام 2019.

لقد سجل 18 هدفًا في 37 مباراة خلال المواسم الثلاثة التي لعبها في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، كونه أحد أكثر مهاجمي واندررز فتكًا في صفوف الشباب.

لاحظ المدير كارل روبنسون ذلك وقام بترقية أوغلاه إلى فريقهم الأول، مما منحه أول ظهور له في الدوري الاحترافي في الدقائق السبع الأخيرة ضد ويلينجتون فينيكس في 11 يناير 2020.

خلال تلك الفترة، قادته موهبته أيضًا إلى اللعب مع منتخب أستراليا تحت 17 عامًا الذي لعب في كأس العالم 2019 في البرازيل.

شارك في مباراتين في البطولة حيث تأهلت أستراليا إلى دور الـ16 حيث خسرت أمام فرنسا.

وعلى الرغم من إنجازاته، إلا أن الإرهاق من لعب كرة القدم دفع أوغله إلى التراجع عن هذه الرياضة.

سافر إلى العراق مع عائلته المقيمة في أستراليا أثناء ظهور جائحة كوفيد-19. كان للرحلة إلى العراق تأثير عميق على صحة أوغلاه العقلية والروحية، حيث عززت ارتباطه القوي بعقيدته الإسلامية وعائلته.

كان تقديره المتجدد لكرة القدم مستوحى من الشغف العميق لهذه الرياضة في العراق.

وقال أوغله لـKEEPUP: " إذا كنت سأضعها في جملة، فسأقول، أعتقد أنها تجري في الدم العراقي أيضًا، فالعراقيون سيخاطرون بحياتهم لمشاهدة مباراة كرة قدم".

أصبحت الأشهر القليلة التي قضاها في العراق عامًا قبل عودته إلى أستراليا حيث اتصل به مساعد مدير مكارثر مايل ستيرجوفسكي عند وصوله.

الآن في عام 2023، وقع أوغله أول عقد احترافي له مع فريق بولز في مارس منذ انضمامه في يناير.

لعب في البداية لصالح فريق Northbridge Bulls في NPL في بداية العام ولكنه أصبح منذ ذلك الحين خيارًا منتظمًا على مقاعد البدلاء تحت قيادة المدير المعين حديثًا Sterjovski.

لقد كان عامًا مثيرًا للإعجاب بالنسبة لأوغلاه الذي سجل مؤخرًا هدفه الثالث للنادي في الفوز 3-0 على سيبو في كأس الاتحاد الآسيوي، ليضمن لفريق بولز صدارة المجموعة.

سجل هدفه الأول في الدوري الأسترالي للرجال في وقت سابق من شهر نوفمبر تشرين الثاني، حيث سجل هدف الفوز ضد ويسترن يونايتد بعد استغلال خطأ مدافع يونايتد بن جاروتشيو. سمح الهدف لماكارثر بالحصول على أفضل بداية لموسم منذ افتتاحه في الدوري الأسترالي 2020–21.

جناح فني يتمتع بموهبة تسجيل الأهداف وقدرة جريئة على تسجيل الركلات الحرة في خزانته لديه الكثير ليقدمه في نادي Macarthur FC.

إن جهوده وإنجازاته على أرض الملعب تظهر فقط العمل الجاد والعزيمة التي بذلها في التدريب.

بعمر 21 عامًا، يمكن أن يصبح أوغلاه لاعبًا رئيسيًا تحت قيادة ستيرجوفسكي، لكن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان لديه ما يلزم، مما يجعله واحدًا من بين العديد من اللاعبين الذين يجب مراقبتهم في المستقبل.











