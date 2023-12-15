ريال مدريد يغلق الباب في وجه مودريتش

2023-12-15 22:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يعيش الكرواتي لوكا مودريتش أيامه الأخيرة كلاعب في صفوف ريال مدريد، حيث بات رحيله في نهاية الموسم الجاري "أمر حتمى" وذلك بعد تقلص أهميته مع الفريق الملكي.

وعانى مودريتش قبل تجديد عقده الأخير لموسم إضافي، على الرغم من تلقيه بعض العروض السعودية، ولكنه أراد مواصلة اللعب في أعلى المستويات، مع عدم توقعه أن يلعب دور الداعم فقط هذا الموسم، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأدى غياب تشواميني وكامافينجا في حصول لوكا مودريتش على المزيد من الدقائق مؤخرا، بالمقارنة مع عدد الدقائق التي نالها في بداية الموسم، ولكن بعد تعافي الثنائي الفرنسي سيتم تهميش النجم الكرواتي من جديد.

وأشارت صحيفة "سبورت": "انتهى وقت مودريتش مع الريال.. هذا الموسم سيكون الأخير للاعب الكرواتي في الفريق الملكي بعد حقبة ذهبية شهدت تتويجه ب5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا".

وأردفت: "حاول كارلو أنشليوتي (مدرب ريال مدريد)، التعامل مع الوضع، ولكن من الصعب إقناع لاعب متوج بالكرة الذهبية بفقدان مكانه في التشكيل الأساسي، حتى لو بلغ من العمر 38 عاما".

ويستعد مودريتش الذي لم يكمل هذا الموسم 90 دقيقة في أي من المباريات ال13 التي خاضها في الدوري، للمشاركة في اليورو رفقة كرواتيا، ويرغب أنشيلوتي في أن يتحلى لاعبه بالصبر حتى نهاية الموسم.







