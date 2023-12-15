المفوضية: إجراءات قانونية بحق غير الملتزمين بالصمت الانتخابي

2023-12-15 22:50:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – هندرين مكيأكدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، تنفيذ إجراءات قانونية بحق غير الملتزمين بالصمت الانتخابي الذي بدأ في السادسة من صباح اليوم الجمعة.وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الحسن قبس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرق الرصد التابعة للمفوضية انتشرت في بغداد والمحافظات وبالتعاون مع أمانة بغداد ودوائر البلدية لرصد أية خروقات خلال فترة الصمت الانتخابي التي بدأت في السادسة من صباح اليوم".وأضاف، "حسب القانون فإنه ستفرض إجراءات قانونية في حال رصد مرشحين غير متلزمين بالصمت الانتخابي وحسب نوع الخرق الذي نص عليه قانون الانتخابات والموجود في نظام الحملات الإعلامية الخاصة بالمفوضية كغرامات وعقوبات جزائية يتعرض لها المخالف".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد حددت صباح اليوم الجمعة موعداً لبدء الصمت الانتخابي للانتخابات المحلية التي ستنطلق يوم غد السبت بالتصويت الخاص، فيما تبدأ الانتخابات العامة يوم الاثنين المقبل.وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد قد أعلن يوم أمس الخميس عن تشكيل غرفة العمليات المركزية لدعم المؤسسات الإعلامية ورصد أدائها خلال الصمت الانتخابي وأيام التصويت في الانتخابات المحلية، فيما دعا تلك المؤسسات إلى أن تمارس دورها الوطني في دعم التجربة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية في البلاد.