استعدادا ليوم الاقتراع الخاص وانتهاء كافة إجراءات مفوضية الانتخابات رئيسي مجلس المفوضين والادارة الانتخابية يعقدون اجتماع مع مدراء المكاتب

2023-12-15 23:00:05 - المصدر: مفوضية الانتخابات

عقد رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد ورئيس الاداره الانتخابيه القاضي عباس فرحان الفتلاوي وبحضور معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية السيد مهند فاضل واللجنة العملياتيه في المكتب الوطني اجتماعا موسعا عبر الدائرة الإلكترونية مع مدراء المكاتب الانتخابية في المحافظات مساء هذا اليوم الموافق ١٥ كانون الاول ٢٠٢٣ . ‏حيث ناقش الفتلاوي خطة استعدادات

