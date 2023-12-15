كوريلا يزور قواعد عسكرية أميركية في سورية والعراق

2023-12-15 23:00:10 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الجمعة، عن زيارة أجراها الفريق أول مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى سورية و العراق خلال اليومين الماضيين، التقى خلالها القادة الرئيسيين والقوات الشريكة وأعضاء الخدمة الأميركية، وذلك على وقع التصعيد الحاصل ضد القوات الأميركية في المنطقة.

وبحسب منشور للقيادة المركزية الأميركية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، زار كوريلا في سورية قواعد متعددة والتقى الشركاء الرئيسيين في مهمة دحر "داعش"، وأعضاء الخدمة للحصول على تقييم شامل لتقدم القوات الأميركية في تلك المهمة، والموقف من حماية القوات الأميركية في سورية.

كذلك التقى "كوريلا" برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني والفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير يارالله من قيادة العمليات المشتركة، والفريق الركن قيس المحمداوي، وفريق السفارة الأميركية، حيث ناقش القادة المخاوف الأمنية الإقليمية والمحلية الحالية مع التركيز بشكل خاص على الهجمات ضد القوات الأميركية، كما سافر الفريق كوريلا إلى بغداد وقاعدة الأسد الجوية ومطار أربيل، وزار مع قادة قوة العمل المشتركة- عملية العزم الصلب، وأعضاء الخدمة لتلقي تحديث عملياتي وتقييم الوضع الأمني الحالي.

وخلال الأسابيع الماضية، شنت جماعات عراقية مسلحة، تُصنف أنها حليفة لطهران وتُطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية"، سلسلة من الهجمات المسلحة بواسطة صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت قواعد ومعسكرات للجيش الأميركي داخل العراق وسورية، رداً على الدعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي في العدوان الحالي على غزة، بحسب بيانات متسلسلة نشرتها "المقاومة الإسلامية" وتبنت من خلالها تلك الهجمات.