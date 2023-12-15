معلومات جديدة عن آخر هجوم طال "عين الأسد".. حصل أثناء زيارة جنرال أمريكي رفيع

2023-12-15 23:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت شبكة (سي إن إن) الامريكية اليوم الجمعة (15 كانون الأول 2023) نقلا عن مسؤول أمريكي عن تعرض قاعدة عين الأسد غرب محافظة الأنبار لهجوم بطائرات مسيرة أثناء زيارة قائد القيادة الأمريكية الوسطى.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة ان زيارة الفريق أول مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى العراق و سورية للقاء القادة الرئيسيين والقوات الشريكة وأعضاء الخدمة الأمريكية.

ولفتت الى انه وأثناء وجوده في العراق ألتقى الفريق أول كوريلا برئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي؛ بالاضافة الى فريق السفارة الأمريكية.

وناقش القادة الأمنيين بحسب المركزية الامريكية "المخاوف الأمنية الإقليمية والمحلية الحالية مع التركيز بشكل خاص على الهجمات ضد القوات الأمريكية".