خلافات عائلية تنهي حياة شاب في واسط

2023-12-15 23:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة واسط، يوم الجمعة، بإقدام شاب على الانتحار شمالي مركز المحافظة نتيجة خلافات عائلية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا عمره 17 عاما أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق داخل غرفته بمنزله الواقع في قضاء النعمانية شمالي الكوت مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب انتحار الشاب يعود لخلافات عائلية كبيرة مع ذويه خلال الفترة الأخيرة، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".