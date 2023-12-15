مصرع ثلاثة عراقيين مهاجرين في المياه الفرنسية

2023-12-15 23:42:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

لقي ثلاثة عراقيين مصرعهم، اليوم الجمعة، (15 كانون الأول 2023)، في حادث غرق في المياه الفرنسية، في حين اعتبر سبعة آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد الصحفي المختص في شؤون اللاجئين رنج بشدري.

وقال بشدري في ايضاح، إن "قاربا يقل نحو ٧٠ مهاجرا بينهم مواطنون من إقليم كردستان، تعطل في المياه الفرنسية بعد مدة من انطلاقه صوب انجلترا".

وبين، أن "المعلومات الأولية تشير إلى مصرع ٣ أشخاص أحدهم شاب من ناحية حاجياوا التابعة للسليمانية والآخران رجل وامرأة من سكنة مركز المدينة، وفقدان نحو سبعة آخرين".

وأضاف بشدري أن "الشرطة الفرنسية أفادت بوصول خفر السواحل لمكان الحادث وإنقاذ ٦٠ مهاجرا".



