انقلاب زورق سياحي بشط العرب على متنه 18 شخصا

2023-12-16 00:03:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني، يوم الجمعة (16 كانون الاول 2023)، عن غرق زورق سياحي في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة على متنه 18 شخصا.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "تم تسجيل حادث غرق زورق سياحي في قضاء شط العرب منطقه الحوطة وعلى متنه ١٨ شخص ونتيجة السرعة العالية والحمل الزائد ادى الى انقلاب الزورق".

وأضاف أنه "تم اتقاذ 17 منهم وفقدان شخص واحد تم ضبط الزورق ولازال البحث جاري عن الغريق من قبل مفارز الشرطة النهرية".

وأشار المصدر الى ان "صاحب الزورق لاذ بالفرار الى جهة مجهولة".