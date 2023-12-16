في أربيل.. الأمن العراقي يشارك باقتراع خاص (صور)

2023-12-16 08:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أدلى منتسبو قوات الأمن العراقية، بأصواتهم في الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية لـ15 محافظة غير منتظمة بإقليم.

عدسة وكالة شفق نيوز، وثقت مشاهد توافد المنتسبين نحو مراكز الاقتراع المخصصة لهم في مدينة أربيل، للمشاركة بأول انتخابات محلية في العراق منذ 10 أعوام.

ويحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته اليوم، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.