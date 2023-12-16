2023-12-16 09:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع- نصار الحاجأكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين مراكز الاقتراع لم تسجل حتى الآن أي خروقات في التصويت الخاص.وقال المتحدث باسم الوزارة مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأجهزة الأمنية بدأت عملية التصويت على شكل وجبات ضمن التصويت الخاص"، لافتاً الى أنه "حتى الآن لم نسجل أي خروقات في عملية التصويت".وأشار الى أن "عملية التصويت الخاص تجري بانسيابية وسلاسة".ووجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، رسالة إلى القوات الأمنية بمناسبة بدء الاقتراع الخاص.وقال القائد العام في نص الرسالة الموجهة الى القوات الأمنية بمناسبة بدء الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أبناؤنا وإخواننا وأخواتنا في القوات العراقية المسلحة، بكل صنوفها وتشكيلاتها الأمنية والمقاتلة البطلة نؤكد ثقتنا الكبيرة بكم، ونشيد بجهودكم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها".وأضاف: "نجدد التأكيد على حريتكم في الاختيار وأنتم تشاركون في الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات، وليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم".