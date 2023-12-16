الأمن يقص شريط الثورة البنفسجية في العراق (صور)

2023-12-16 09:00:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم منتسبو الأجهزة الأمنية نحو صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات، واختيار ممثلين عنهم في 15 مجلس محافظة غير منتظمة بإقليم.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، اللحظات الأولى لعملية الاقتراع الخاص، وكيف توجه منتسبو الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها نحو مراكز الاقتراع، ومن ثم إلى الصناديق، لحين وضع "سبّابة" أيديهم اليمنى في الحبر البنفسجي.

ويحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته اليوم، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بتظاهرات كبرى اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وتقاطع قوى وأحزاب سياسية أبرزها وأكبرها حجماً من حيث القواعد الشعبية التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هذه الانتخابات لتخلو الساحة للإطار التنسيقي الذي يضم اطرافاً شيعية مناوئة للتيار الصدري.

وتظاهر المئات من انصار التيار الصدري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مساء أمس تعبيراً عن رفضهم لإجراء الانتخابات المحلية التي يقاطعونها.