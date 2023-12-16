المفوضية: لم نسجل أي خلل بعمل أجهزة اقتراع التصويت الخاص

2023-12-16 09:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، اليوم السبت، عدم تسجيل أي خلل بعمل أجهزة الاقتراع.وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية الحسن قبس لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم افتتاح المركز الساعة السابعة صباحاً، وتم استقبال القوات الأمنية منذ افتتاح المركز ولغاية هذه اللحظة"، لافتاً الى أن "أجهزة الاقتراع تعمل بشكل انسيابي، ولم تسجل أي ملاحظة أو خلل بعملها".وأشار الى أنه "في الفترة المقبلة سيكون هناك أقبال أكثر من قبل القوات الأمنية، وتكون مشاركتهم على شكل وجبات من وحداتهم العسكرية".