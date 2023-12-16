مباراتان مهمتان في ختام الجولة 9 لدوري نجوم العراق

2023-12-16 09:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم السبت، مباراتان مهمتان في ختام منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد ومحافظة واسط.

ويسعى نادي القوة الجوية في المباراة الأولى لاستعادة الصدارة وهو يلاقي مضيفه نادي كربلاء على ملعب الكوت في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وذلك بعد ان تصدر فريق الشرطة مؤقتاً بفوزه في مباراة امس ضمن الجولة ذاتها على الحدود باربعة اهداف نظيفة ليرفع رصيده الى النقطة 19 بانتظار ما ستؤول اليه نتيجة مباراة القوة الجوية اليوم في ختام الجولة التاسعة لتأكيد حسم الصدارة .

وفي المباراة الثانية يحتضن ملعب الزوراء عند الخامسة مساءً اخر مباريات الجولة التاسعة باستضافته مباراة نادي الكهرباء وضيفه نادي الزوراء.

ويسعى الزوراء للبقاء في دائرة المنافسة ويمتلك 14 نقطة بالمركز السادس، بينما يحاول الكهرباء العودة الى وضعه الطبيعي سيما وانه يقع في مركز متأخر إذ يأتي بالترتيب 18 برصيد سبعة نقاط .