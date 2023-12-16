العراق.. الحرارة إلى الانخفاض وتحذيرات من الضباب وضعف الرؤية

2023-12-16 09:40:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، عن حالة الطقس في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما حذر من تدني مستوى الرؤية الافقية مع تصاعد الضباب بسبب انخفاض درجات الحرارة.



وقال عطية في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إنه "لغاية الساعة 9 صباحا، تستمر موجات الضباب الاشعاعي الكثيف في المناطق المؤشرة باللون الابيض في صورة القمر الصناعي صباح السبت".

وأوضح، أنه "ماتزال الرؤية معدومة في مطار بغداد"، مبيناً أنه "سيعود الضباب للتشكل في مناطق اوسع ليل السبت وفجر يوم غد الاحد".



