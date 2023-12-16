2023-12-16 10:57:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن كريم التميمي، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، عن دور مفارز الجهاز في تأمين مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات.

وقال التميمي في حديث خاص لـ "بغداد اليوم"، إن "وحدات جهاز مكافحة الارهاب متواجدة في جميع المحافظات لتأمين مراكز الاقتراع".

وأضاف: "تم وضع خطة مشتركة مع نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، لتأمين الانتخابات، وحددنا الأماكن التي تحتاج وجود قوات جهاز مكافحة الإرهاب".

وأكد التميمي، أنه "من مساء اليوم ستكون قوات الجهاز جاهزة في أماكنها المخصصة ضمن الخطة الأمنية لتأمين المراكز".





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