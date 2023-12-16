القائد العام يجتمع باللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات

2023-12-16 11:08:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، اجتماعاً في مقر قيادة العمليات المشتركة مع اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وصل الى مقر قيادة العمليات المشتركة لعقد اجتماع مع اللجنة الامنية العليا لتأمين الانتخابات".

وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وقبل ذلك، أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط. وكان من المقرر إجراؤها عام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.