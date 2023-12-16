بالصور.. منتسبو الحشد الشعبي يدلون بأصواتهم في الاقتراع الخاص

2023-12-16 11:18:00 - المصدر: واع

بغداد – واعتوافد الآلاف من منتسبي الحشد الشعبي، اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات 2023.وبدأت عملية الاقتراع في التصويت الخاص، صباح اليوم، في جميع مراكز الاقتراع الخاص التي حددتها مفوضية الانتخابات.