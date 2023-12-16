بالأرقام.. إيجاز بسير العملية الانتخابية والتصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية

2023-12-16 11:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، ايجازًا صحفيًا بسير عملية التصويت الخاصة بمنتسبي القوات الأمنية بمختلف صنوفها.

وقال مدير علاقات واعلام الشرطة الاتحادية اللواء أنور عباس في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "منذ ساعات الصباح الأولى كان هناك استنفار كامل لمنتسبي الشرطة الاتحادية"، مبينا أن "عملية الاقتراع اتسمت بالالتزام العالي والانضباط في مراكز التصويت المخصصة".

وأشار اللواء عباس الى ان "أكثر من 99 مركز اقتراع خصص لمنتسبي الشرطة الاتحادية للمشاركة بالتصويت الخاص"، مؤكدا على "حرية الناخبين من القوات الأمنية بالاختيار".

واكد انه "لم يسجل أي خرق أمني بقواطع قوات الشرطة الاتحادية"، مبينا أنه "تم وضع خطة لنقل المنتسبين وأيضا الجرحى منهم الى مراكز الاقتراع".

من جانبه، قال ممثل الإقليم في قيادة العمليات المشتركة اللواء عبد الخالق طلعت إنه "عند السادسة من صباح اليوم، تم مشاركة القوات الأمنية وحرس الإقليم بالاقتراع الخاص"، مبينا انه "هناك 58 مركز اقتراع موزعة بين مدن الإقليم 34 في محافظة دهوك و19 في محافظة أربيل و5 في محافظة السليمانية".

وأشار الى أن "التصويت للنازحين والقوات الأمنية الموجودة في تلك المحافظات والتابعين الى محافظات نينوى وديالى وكركوك".

فيما قال المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي إن "المديرية وضعت خطة لتنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات الرئيسة".

وأوضح انه "تم زج الضباط والمنتسبين العاملين في مراكز تسجيل السيارات والدراجات في الشارع أيضا لتنظيم حركة السير"، مؤكدا انه "لا يوجد قطوعات فقط سيكون هناك حظر السيارات الحمل والدراجات بأنواعها (ستوتة وتكتك) يوم الاثنين 19 كانون الاول عند الساعة السادسة صباحا".

وأشار الى ان "المنتسبين يدلون بأصواتهم بكل حرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري إنه "قام بجولة مهمة في بغداد بقاطعي الكرخ والرصافة"، مبينا انه "كان هناك حضور منظم وجدولة للمنتسبين للمشاركة بالتصويت الخاص".

وتابع أن "حركة النقل طبيعية جدًا وهناك انسيابية عالية، أن اجراءات المفوضية عالية ولا يوجد أي تأخير او تعطيل" .