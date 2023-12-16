إقليم كوردستان .. سحب قرعة أداء فريضة الحج للموسم الحالي

2023-12-16 11:24:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُجريت اليوم السبت في إقليم كوردستان قرعة أداء فريضة الحج حيث تم خلالها الإعلان عن أسماء قرابة 5000 آلاف شخص لأداء هذه الفريضة في الديار المقدسة للموسم الحالي.

وقال الشيخ نياز النقشبندي، مدير عام الحج والعمرة في إقليم كوردستان، إن 121 ألف شخص تقدموا للقرعة هذا العام، بما في ذلك أسماء الاحتياط الذين تقدموا في الأعوام السابقة لأداء فريضة الحج لهذا الموسم.

وأوضح أن أولئك الأشخاص الذين ستصدر أسماؤهم في القرعة لأداء الفريضة لهذا الموسم سيكون ضمن الموسم نفسه فقط، ولن يبقوا احتياطاً للعام المقبل، لأن التقديم على الحج العام المقبل سيكون إلكترونياً في الإقليم، مشيرا إلى أنه سيتم سحب الأسماء عن طريق القرعة بكل شفافية.

وفي مراسم أجرتها مديرية الحج والعمرة في اقليم كوردستان عبر شاشة إلكترونية تم الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة لأداء فريضة الحج.

وحددت هيئة الحج والعمرة في العراق حصة إقليم كوردستان للموسم الحالي بـ4685 حاجاً ومن كلا الجنسين الرجال والنساء. وتعتبر هذه الحصة قليلة مقارنة بالأعداد الهائلة للمتقدمين على أداء هذه الفريضة.