انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى اربيل

2023-12-16 11:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 440 الف دينار، وسعر الشراء 436 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 410 الاف دينار، وبلغ سعر الشراء 406 الاف.

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 الف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 الفاً و 425 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 515 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 475 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 455 الف دينار، وعيار 18 بيع 395 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.