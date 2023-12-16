مفوضية الانتخابات تؤكد استمرار عملية توزيع البطاقات البايومترية على الناخبين (موسع)

2023-12-16 13:01:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، استمرار عملية توزيع البطاقات البايومترية على الناخبين حتى آخر ساعة من الاقتراع.

وذكرت المفوضية في مؤتمر مشترك مع وزارة الداخلية وتابعته "بغداد اليوم"، أن "خطة التصويت الخاص تسير على وفق ما مخطط لها"، مشيرةً الى أن "هناك انسابية عالية في وصول القوات الأمنية إلى مراكز الاقتراع".

واضافت، أن "عملية توزيع البطاقة البايومترية لن تتوقف"، مؤكدةً أننا "مستمرون في عملنا إلى تصويت آخر ناخب في الساعة السادسة من مساء اليوم".

فيما لفتت هيئة الحشد الشعبي، الى أن "مراكز الاقتراع سجلت حضوراً كبيراً من منتسبيها".

وأكدت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي، أنه "لم يتم تسجيل أي خرق أمني في أي محافظة حتى الآن".





يتبع..