أكثر من 29 ألف عنصر أمني سيشاركون بالاقتراع الخاص في كربلاء المقدسة

2023-12-16 13:02:12 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع - عباس الرحيميأكد قسم الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية كربلاء المقدسة، اليوم السبت، أن أكثر من 29 ألف منتسب سيشاركون بالاقتراع الخاص في عموم المحافظة.وقال مسؤول القسم، رزاق الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"أكثر من 29 ألف عنصر أمني سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات، في 14 مركزاً انتخابياً خصصتها مفوضية الانتخابات في عموم المحافظة، لتسهيل عملية التصويت واختيار من يمثلهم".بدورهم أعرب منتسبو القوات الأمنية في المحافظة في أحاديث لوكالة الأنباء العراقية عن "ارتياحهم للإجراءات المتبعة في العملية الانتخابية"، مؤكدين "اختيارهم للمرشحين بحرية من دون التعرض لأيّ ضغوط أو تأثيرات من أي جهة".