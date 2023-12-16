2023-12-16 13:20:03 - المصدر: الفرات نيوز

هيئة الإعلام تعلن عن رصدها لليوم الأول من "الصمت الانتخابي" وتراجع الخروقات بنسبة 20٪ عن عام 2021

تعلن هيئة الإعلام والاتصالات عن حصيلة رصدها للمؤسسات الإعلامية في اليوم الأول من "الصمت الانتخابي" الذي انطلق فجر أمس الجمعة، مؤكدة تراجع الخروقات المسجلة بنسبة 20٪ مقارنة بانتخابات 2021، وتمت معالجتها جميعا.

ووفقا لغرفة العمليات الإعلامية المركزية التي أعلن عنها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد في وقت سابق من الأسبوع الماضي، فإن عمليات الرصد انطلقت في الساعة السادسة من فجر الجمعة وشملت 124 قناة فضائية مهتمة بالشأن العراقي.

وبحسب تقارير الغرفة أعلاه فقد تم تسجيل مخالفة 17 قناة فضائية ليوم الصمت الإعلامي تم معالجتها جميعا بمعدل تصحيح (5,4 دقيقة) عدا قناتين تأخر معدل استجابتهما عن بقية القنوات الـ 15.

وكانت جميع المخالفات التي تم رصدها ومعالجتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبارة عن مواد تم إعادة بثها من الخريطة البرامجية للقناة في اليوم السابق، بواقع أربع مخالفات ضمن شريط الأخبار، ومخالفتين ضمن البرامج التلفزيونية، و11 مخالفة كانت ضمن نشرات الأخبار المعاد بثها.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن المخالفات التي جرى رصدها في الصمت الانتخابي هذا العام كانت أقل مما تم تسجيله في العام 2021 بمعدل 20٪ مع معالجة 91٪ من المخالفات في حينها، أما العام الحالي فقد تم معالجة جميع المخالفات بنسبة 100٪.

هيئة الإعلام والاتصالات

الإعلام والاتصال الحكومي

16- كانون الأول 2023