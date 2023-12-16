السيد الحكيم يعزي برحيل امير الكويت

2023-12-16 13:20:03 - المصدر: الفرات نيوز

نتقدم لدولة الكويت الجارة والشقيقة حكومة وشعبا بأسمى آيات العزاء والمواساة بمناسبة رحيل أميرها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإذ نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته نستذكر دوره الوسطي المعتدل في التعامل مع أغلب الملفات والقضايا الساخنة بالمنطقة والعالم سيما العربية والإسلامية منها من منطلق سمح ونظرة مسؤولة وموقف بعيد عن الانفعال والتشنج.

حفظ الله الكويت الشقيقة وجميع شعوبنا العربية والإسلامية من كل شر، ووحد كلمتنا على الخير والمحبة.