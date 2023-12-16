العراق يتراجع للمرتبة السابعة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

2023-12-16 13:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت ، ان العراقيين تراجع للمرتبة السابعة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المبيعات المنازل انخفضت بنسبة 61.1% في تشرين الثاني مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبحت 2342 منزلا، وحصلت انطاليا المرتبة الاولى بـ 790 منزلا ، تليها اسطنبول بـ 710 منازل، ومن ثم جاءت مرسين بـ316 منزلا .

كما أشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تشرين الثاني وبعدد 737 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 234 منزلا، واوكرانيا ثالثا بـ 128 منزلا، وكازاخستان رابعا بعدد 117 منزلا، والسعودية خامسا وبعدد 110 منزل".

وبينت ان ألمانيا احتلت المركز السادس بـ 106 منازل، ومن ثم جاء العراق بـالمركز السابع 90 منزلا .

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية .