الإعمار تكشف لشفق نيوز موعد إنجاز مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد

2023-12-16 13:34:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الإعمار والإسكان، يوم السبت، انتهاء الأعمال في مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، منتصف العام المقبل، مبينة أن العمل بتلك المشاريع مستمر على مدار الساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان نبيل الصفار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "العمل مستمر في المشاريع الخدمية لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ودخلنا في المرحلة الرابعة من ناحية إنشاء المجسرات حيث تضمنت المراحل إلى إنشاء الركائز وقبعات الركائز للمجسرات، وبعدها تم إنشاء الأعمدة وتيجان الأعمدة والروافد".

وأضاف أن "العمل في هذه المشاريع بشكل مستمر على مدى 24 ساعة يوميا بواقع ثلاث واجبات ودون توقف، حيث وصل الإنجاز في المشاريع إلى نسب متقدمة، ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال في مشاريع فك الاختناقات المرورية وإنجاز المجسرات وافتتاحها في منتصف العام 2024".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أطلق مطلع شهر آذار الماضي، ومن خلال وزارة الاسكان والاعمار، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسرا وطريقا جديدا.