المحمداوي: القطعات التزمت بتعليمات وتوصيات القيادة الأمنية ومفوضية الانتخابات

2023-12-16 13:36:06 - المصدر: واع

بغداد ـ واع- فاطمة رحمةكشف نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، اليوم السبت، عن احصائية لأعداد المراكز الخاصة بالتصويت العام والخاص، فيما أكد أن القطعات التزمت بتعليمات وتوصيات القيادة الأمنية والمفوضية.وقال المحمداوي، إن "القطعات الأمنية الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وجميع المشمولين بالتصويت الخاص توجهوا نحو مراكز الاقتراع، وهناك إقبال كبير جداً".وأوضح أن "الخطة تضمنت تقسيم القطعات الأمنية على ثلاث وجبات وبواقع وجبة تذهب الى التصويت ووجبتين تبقى بالواجب وتحافظ على أمن القواطع"، مبيناً أن "القطعات التزمت بتعليمات وتوصيات القيادة المفوضية، ولا يوجد حتى الآن أي خرق".وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه منذ يوم أمس بأن يدلي المنتسب بصوته بكل حرية من دون أن تأثير من أي جهة".ولفت الى أن "التنسيق عال مع المفوضية من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بانسيابية"، منوهاً بأن "عدد مراكز الاقتراع للتصويت الخاص بلغت 560 مركزاً، فيما ستبلغ عدد المراكز في التصويت العام 800 مركز وبواقع 38 ألف محطة".