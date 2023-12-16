مفوضية الانتخابات: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت حتى الآن 38%

2023-12-16 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أنه لا يوجد تمديد لوقت الاقتراع، فيما أشارت الى نسبة المشاركة حتى الآن.

وقال رئيس مجلس المفوضية، عمر أحمد في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يوجد تمديد لوقت الاقتراع، وسيتم إغلاق المراكز في الساعة السادسة مساء حسب برمجة أجهزة التحكم الالكتروني وتوقفها آلياً، لذلك لا يمكن تمديد وقت الاقتراع"، لافتاً الى أنه "بعد أن تنتهي عملية التصويت ستتم إجراءات الفرز والعد الالكتروني في محطات الاقتراع، وارسال النتائج الالكترونية الى المركز الوطني، بالإضافة الى إجراء عمليات العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع وفق القانون الانتخابي".

وأشار الى أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت حتى الآن 38 بالمئة"، متوقعاً "ارتفاع نسبة المشاركة خلال الساعات المقبلة".

وأضاف أن "التصويت الخاص يجرى بحرية ومن دون تدخل أي جهة".