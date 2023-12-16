2023-12-16 14:36:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، بالقبض على منتسب أمني "فبرك مقطعاً صوتيا" لمحافظ البصرة أسعد العيداني باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأبلغ مصدر أمني "بغداد اليوم"، بأن" قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات في محافظة البصرة، تمكنت من القاء القبض على منتسب في الأجهزة الأمنية يدعى (أ.ح.م)، يسكن قضاء الفاو جنوب المحافظة قام بفبركة بصمة صوتية نسبت الى محافظ البصرة أسعد العيداني وهو يسيء ويشتم قيادات دينية وسياسية لها ثقلها في الساحة السياسية".

وكشف المصدر" عن تدخل جهة سياسية واحد أعضاء البرلمان لاطلاق سراحه او اخراج جهاز الحاسوب الخاص به فضلاً عن هواتفه لاخفاء الادلة التي تثبت قيامه بعملية فبركة المقطع الصوتي الذي كاد ان يتسبب بأزمة سياسية كبيرة".

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تسجيلا صوتيا ادعت انه "مسرّب" لمحافظ البصرة أسعد العيداني، تضمن تجاوزًا لفظيًا على أهالي البصرة وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فضلا عن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما اثار التسجيل موجة من السخط وردود الأفعال بين مؤيدي وأنصار الجهات التي وردت اسمائها في التسجيل وبين مؤيدي العيداني".