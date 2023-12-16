رئيس الوزراء يعزي بوفاة امير دولة الكويت

2023-12-16 14:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التعازي برحيل أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال رئيس الوزراء في تغريدة لها تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "نتقدم بأحرّ التعازي إلى دولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعبًا، برحيل سموّ أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف: "نسأل الله أن يمنّ عليه بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وكلّ أبناء الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان".