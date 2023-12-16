السوداني يعزي الكويت بوفاة أميرها

2023-12-16 14:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزّى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بوفاة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكتب السوداني على موقع "إكس"، إنه "نتقدم بأحرّ التعازي إلى دولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعبًا، برحيل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف "نسأل الله أن يمنّ عليه بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وكلّ أبناء الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق من اليوم، عن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما.

وقطع التلفزيون الحكومي الكويتي برامجه وبث القرآن الكريم، وقال إن بيانا من الديوان الأميري سيبث بعد قليل.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، صرح أمس الجمعة، بأن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقر.