بالسباق الانتخابي.. "اليكتي" يكشف سبب اهتمام الكرد بكركوك دون غيرها

2023-12-16 15:05:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي"، إدريس حاج عادل، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، سبب اهتمام الكرد بمحافظة كركوك دون غيرها من المناطق المتنازع عليها في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال حاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "كركوك ذات هوية كردستانية وفيها أغلبية كردية وتعرض فيها الكرد للظلم والتهميش على مدار سنوات حكم نظام صدام حسين"، مبينا ان "الطين زاد بلة بعد أحداث 16 أكتوبر عام 2017"، على حد تعبيره.

وأضاف، أن "المناطق المتنازع عليها هي الأخرى ذات أهمية للكرد، ولكن كركوك تشكل أهمية كبيرة بسبب ما تعرض له المكون الكردي بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الاول من ظلم وتهميش وإقصاء".

وأشار إلى "ضرورة تصحيح الأوضاع في كركوك"، مبينا انه "لا يمكن تهميش الأغلبية السكانية، وبالتالي يجب إحقاق الحق وفقا لنتائج الانتخابات".

وحتم كلامه بالقول "لدينا الثقة التامة بأن الكرد سيستعيدون منصب المحافظ".

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا اجراء انتخابات كركوك في موعدها مع المحافظات الاخرى في 18 كانون الاول، بعد ان ردت دعوى قضائية تطالب بتأجيل انتخابات كركوك بسبب مخاوف من عمليات تلاعب بنسب التوزيع الديموغرافي لسكان المحافظة.

وفي (2 كانون الأول 2023)، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال، أن الكرد متفقون على استعادة منصب محافظ كركوك.

وقال كمال في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "كركوك فيها أغلبية كردية من ناحية السكان ومن الناحية السياسية".

وأضاف، أن "العراق بلد ديمقراطي تحكمه الأغلبية ومنصب محافظ كركوك حاله حال باقي المناصب السيادية التي تعتمد على اغلبية عدد المقاعد وبالتالي منصب المحافظ سيكون من نصيب الكرد".

وأشار إلى أن "اتفاقًا كرديًا جرى على استعادة المنصب وكلنا ثقة بأننا سنحصل على نصف عدد المقاعد في كركوك".

وتابع أن "المنطق يقول إنه يجب استعادة المنصب والتفاصيل الأخرى التي تتعلق بالاسم ما تزال مبكرة وسيتم حلها في وقتها".