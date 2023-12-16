2023-12-16 15:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد يونس، يوم السبت، عن نجاح تشغيل وحدة التكرير الرابعة في شركة مصافي الجنوب والمباشرة بإنتاج زيت الوقود بطاقة 50 ألف برميل باليوم.

وقال وكيل الوزارة في بيان اليوم، ان هذا الإنجاز تحقق بالجهد الوطني، مثمناً ومشيداً بالجهود المخلصة للعاملين في شركة مصافي الجنوب والجهات الساندة معها من القطاع النفطي، حيث تم إكمال أعمال الآلآت الدقيقة وتنصيب منظومة DCS ومنظومة ESD.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف الى زيادة الطاقة التكريرية من خلال تنفيذ عدد من المصافي الاستثمارية ، وزيادة عدد الوحدات الانتاجية وصولاً الى تحقيق الاكتفاء الذاتي، و سد الحاجة المحلية، وايقاف الاستيراد دعماً للاقتصاد الوطني.