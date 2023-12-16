الرئيس رشيد يعزي الكويت بوفاة أميرها

2023-12-16 15:26:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعث فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد برقية تعزية إلى أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح بوفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي ما يلي نص برقية التعزية:



سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح المحترم.

أمير دولة الكويت



ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وباسمي وباسم الشعب العراقي نتقدم لسموكم ولأسرة الصباح وللشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم والعائلة الكريمة والشعب الكويتي الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون



د. عبد اللطيف جمال رشيد

رئيس جمهورية العراق



