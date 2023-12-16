ترقب للتصويت العام.. هل يشهد "عرقلة سياسية" من المقاطعين؟

2023-12-16 16:47:24 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب سالم العنبكي، اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، عدم امكانية تعطيل المسار الانتخابي من قبل التيار الصدري، مشيرا الى ان دعوة الصدر الاخيرة كانت واضحة بعدم التعرض او المساس بالعملية الانتخابية والاكتفاء بمقاطعتها.

وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "بغداد وبقية المحافظات قد تشهد وقفات مقاطعة شعبية للتيار الصدري لكنها ستبقى ملتزمة بدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر التي صدرت مؤخرا وهي عدم تمزيق صور المرشحين او التجاوز عليهم او منعهم من الدعاية"، لافتا الى ان "توجيهات الصدر مباشرة وواضحة بالمقاطعة لجمهوره اي لاتوجد اي مؤشرات تدفع الى تعطيل مسار البعد الانتخابي بل الموقف محصور في المقاطعة".

واضاف، انه "لايمكن ان يتحقق تغيير ايجابي دون مشاركة واسعة من قبل كل المكونات العراقية لان عدم المشاركة تعني بقاء ذات الوجوه"، لافتا الى ان "نسبة المشاركة في التصويت الخاص لم تكن مفاجئة من قبلنا في ظل حراك قوي للتنافس بين القوى السياسية برزت بشكل لافت في الاسابيع الاخيرة".

واشار الى ان "المقاطعة او قلة المشاركة لن تقود الى اي تغيير في المشهد بالمحافظات خاصة وان امام الناخبين قائمة طويلة من الاسماء من بينهم شخصيات وطنية يمكن ان تسهم في خلق التغير المنشود وهذا ما نتمناه من خلال حسن الاختيار".

وشهدت نتائج التقرير النصفي في معظم المحافظات نسب مشاركة تراوحت بين 35 الى 55%، وسط توقعات بان ترتفع النسبة اكثر مع استمرار التصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، فيما يعتقد مراقبون ان نسبة مشاركة التصويت العام ستكون اقل بكثير من التصويت الخاص، لكون القوات الامنية ملتزمة بتأدية التصويت بتوجيه من قياداتهم بحسب معلومات ادلى بها بعض المنتسبين.