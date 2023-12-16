قائد القوات البرية: تنسيق عال مع المفوضية بمختلف محاور العملية الانتخابية

2023-12-16 17:00:05 - المصدر: واع

ديالى ـ واع ـ ثائر هاديأكد قائد القوات البرية والمشرف على الخطة الأمنية للانتخابات في ديالى الفريق الركن قاسم المحمدي، اليوم السبت، استمرار عملية التصويت الخاص بانسيابية عالية مع تأمين العملية الانتخابية بالكامل، وفيما لفت إلى أن نقل صناديق الاقتراع سيجرى وفق خطة معدة مسبقاً، أشار إلى وجود تنسيق عال بين القوات الأمنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمختلف محاور الانتخابات.وقال المحمدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي وجميع أبناء القوات الأمنية مستمرون بعملية التصويت الخاص وانتخاب أعضاء مجالس المحافظات الجدد".وأضاف، أن "محافظة ديالى باشرت بتنفيذ خطة الانتخابات وفق الخطة المركزية المعدة من قبل اللجنة العليا لتأمين الانتخابات"، مؤكدا، أن "القوات الأمنية تعمل على تأمين مراكز الاقتراع بشكل كامل".وتابع، "عملية التصويت تجري بانسيابية تامة بدون أي عرقلة أو تأخير ولا يوجد أي منع للتجوال بقواطع العمليات كافة"، لافتا إلى "وجود تعاون وتنسيق تام بين القوات الأمنية ومفوضية الانتخابات خاصة في عملية نقل صناديق الاقتراع والتي ستجري وفق خطة معدة فضلا عن بقية محاور العملية الانتخابية".