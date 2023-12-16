مكتب دهوك للانتخابات يكشف نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص: لا تتفق مع التوقعات

2023-12-16 17:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مكتب دهوك للمفوضية المستقلة للانتخابات، يوم السبت، عن نسبة التصويت في الاقتراع الخاص بالمحافظة لكل من النازحين ومنتسبي القوات الأمني، في حين اعتبر أن نسبة المشاركة لم تكن تشبه التوقعات المأمولة،، حسب وصفه.

وقال مدير المكتب خالد عباس، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة المشاركة من قبل الناخبين في التصويت الخاص في انتخابات مجلس المحافظات لا تتفق مع التوقعات المأمولة في محافظة دهوك حتى اللحظة".

وأضاف عباس، أن "نسبة المشاركة للنازحين في عملية التصويت حتى الآن بلغت 43 بالمائة، فيما بلغت نسبة التصويت العسكري 65 بالمائة"، متوقعا "زيادة هذه النسبة في الوقت المتبقي من عملية التصويت".

وبيّن عباس، أن "عملية التصويت تمت بشكل سلس، دون وقوع أي مشاكل"، مشيرا إلى أن "الناخبين واجهوا صعوبة فقط في قراءة الجهاز المخصص لبصماتهم".