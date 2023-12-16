مفوضية الانتخابات: ارتفاع نسبة المشاركة بالتصويت الخاص في ديالى الى 70%

2023-12-16 18:05:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت مفوضية الانتخابات في ديالى، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، ارتفاع نسبة المشاركة بالتصويت الخاص الى 70% حتى عصر اليوم.

وقال مدير اعلام المفوضية سلام مهدي لـ"بغداد اليوم"، إن "القراءات المثبتة لدينا حول عدد المشاركين بالتصويت الخاص حتى الساعة الثانية عشر ظهراً تشير الى أن اكثر من 40 ألف ناخب قام بالتصويت من أصل 57 ألف ناخب يحق لهم المشاركة، اي نسبة تصل الى 70%".

واضاف، أن "الاقبال على الادلاء بأصواتهم من قبل الناخبين في التصويت الخاص تتصاعد خاصة وان هناك تنسيق مسبق مع القيادات الامنية في تقسيمهم الى 3 وجبات من اجل منع اي زخم او بروز طوابير بالإضافة الى خلق مرونة في التعامل مع الاجراءات والواجبات الامنية".

واشار الى أنه "لم تسجل اي خروقات انتخابية حتى الان ولم تقدم اي قائمة شكوى الى مفوضية الانتخابات"، مؤكداً، أن "العملية الانتخابية تجري بسلاسة ومرونة دون اي اشكاليات".

وانطلقت عملية التصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، حيث يحق لمليون و2393 منتسب أمن الإدلاء بصوته، في 595 مركزا انتخابياً خصصتها المفوضية لأفراد قوات الأمن في جميع مناطق البلاد.

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك 3 محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، غير مشمولة بالانتخابات.

وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، حيث لهذه المجالس المنتخبة الحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.