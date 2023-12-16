2023-12-16 18:16:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رصدت منظمة معنية بمراقبة الانتخابات، اليوم السبت (16 كانون الأول 2023)، 3 خروقات انتخابية في التصويت الخاص بمحافظة ديالى.

وقال احمد جسام رئيس مؤسسة النور الجامعة المعنية بمراقبة الانتخابات في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "التصويت الخاص في ديالى جرى وفق القراءات العامة لجميع مناطق ديالى بانسيابية جيدة لكن تم رصد 3 خروقات انتخابية وهي وجود بوسترات دعائية لبعض المرشحين على بعد اقل من 100 متر من محيط المراكز الانتخابية".

واضاف، ان "الخرق الثاني هو تأثير بعض قيادات الجيش وتوجيه منتسبيهم صوب مرشح معين فيما تم رصد الخرق الثالث وهو وجود مدير وحدة ادارية في داخل مركز انتخابي لساعات رغم ان شقيقة مرشح وهذا مخالف لتعليمات المفوضية العليا".

واشار الى ان "الخروقات سترفع الى مفوضية الانتخابات"، لافتا الى ان "مستوى الاقبال على المراكز الانتخابية مع الساعات الاخيرة متفاوت".

وأغلقت، مساء اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق، والذي شمل منتسبي الأجهزة الأمنية (باستثناء البيشمركة الكردية) والنازحين، ضمن انتخابات مجالس المحافظات.