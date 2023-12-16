اللجنة الامنية العليا للانتخابات تكشف الخطوات التالية لغلق صناديق الاقتراع (فيديو)

2023-12-16 18:30:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات، الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت (16 كانون الاول 2023)، ان القطعات الامنية نفذت الخطة بوطنية واندفاع، فيما كشف الخطوات التالية لاغلاق صناديق الاقتراع.

واشار المحمداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "توجيهات رئيس مجلس الوزراء ان تكون هنالك حرية كاملة للمنتسبين للتصويت دون املاءات او تاثير من قبل قياداتهم.

واكد انه "لدينا عمل قادم مهم داخل المراكز بعد اغلاق الصناديق، ثم تتم عملية مهمة جدا بنقل عصا الذاكرة من المراكز في المحافظات الى المركز الدولي في بغداد، اما الصناديق والاوراق سيتم نقلها الى المخازن الموجودة في مركز كل محافظة".

واوضح ان "هنالك تفهما واضحا وتنسيقا عاليا مع المفوضية، وهنالك معالجة انية لاي موضوع، حتى بعض المخالفات الانتخابية اجهزتنا كانت لها بالمرصاد وان كانت محدودة تم التعامل معها بمهنية عالية".

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