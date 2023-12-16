المفوضية: إجراء عملية عد الأصوات تمهيدا لمطابقة النتائج

2023-12-16 19:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن منتسبي القوات الأمنية والنازحين أدوا التصويت الخاص بانسيابية، فيما أشارت إلى أن عملية فرز الأصوات تجري إلكترونيا ومن ثم يدويا تمهيدا لمطابقة النتائج.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عملية التصويت الخاص التي جرت اليوم تمت بنجاح حيث أدلى منتسبو القوات الأمنية بأصواتهم بانسيابية وفي الوقت نفسه أمنوا الحماية لمراكز الاقتراع في عموم العراق وكذلك جرت عملية تصويت النازحين بانسيابية".وأضاف، أن "المفوضية عززت مراكز الاقتراع بكاميرات لتغطية كل ما يدور داخل المحطات ومراكز التسجيل، وتجري الآن عمليات العد والفرز اليدوي بعد أن انتهت عمليات العد والفرز الإلكتروني وستستمر هذه لحين مطابقة النتائج، ثم يقوم موظفو المفوضية بتعبئة المواد وأوراق الاقتراع وإرسالها للمخازن".