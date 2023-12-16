التصويت الخاص.. المفوضية تعلن نسب المشاركة في المحافظات
2023-12-16 19:52:06 - المصدر: واع
بغداد - واع
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نسب المشاركة بعملية التصويت الخاص الذي جرى اليوم.
وأبلغ مديرو مكاتب المفوضية في المحافظات شبكة مراسلينا عن نسب التصويت وجاءت على النحو التالي:
ديالى 78٪
الديوانية 77٪
صلاح الدين 76٪
البصرة 72٪
ذي قار 72٪
واسط 72٪
بابل 72٪
كربلاء المقدسة 69٪
النجف الأشرف 68٪
ميسان 67٪
بقية المحافظات تُحدَّث تباعاً
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نسب المشاركة بعملية التصويت الخاص الذي جرى اليوم.
وأبلغ مديرو مكاتب المفوضية في المحافظات شبكة مراسلينا عن نسب التصويت وجاءت على النحو التالي:
ديالى 78٪
الديوانية 77٪
صلاح الدين 76٪
البصرة 72٪
ذي قار 72٪
واسط 72٪
بابل 72٪
كربلاء المقدسة 69٪
النجف الأشرف 68٪
ميسان 67٪
بقية المحافظات تُحدَّث تباعاً