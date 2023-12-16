التصويت الخاص.. المفوضية تعلن نسب المشاركة في المحافظات

2023-12-16 19:52:06 - المصدر: واع

بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نسب المشاركة بعملية التصويت الخاص الذي جرى اليوم.وأبلغ مديرو مكاتب المفوضية في المحافظات شبكة مراسلينا عن نسب التصويت وجاءت على النحو التالي:ديالى 78٪الديوانية 77٪صلاح الدين 76٪البصرة 72٪ذي قار 72٪واسط 72٪بابل 72٪كربلاء المقدسة 69٪النجف الأشرف 68٪ميسان 67٪بقية المحافظات تُحدَّث تباعاً