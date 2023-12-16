بغداد اليوم تنشر نسب المشاركة في التصويت الخاص بالمحافظات العراقية

2023-12-16 20:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم" نسب المشاركة في التصويت الخاص بالمحافظات العراقية بعد انتهاء الاقتراع الخاص والبدء بعملية العد الالكتروني.

وكما موضح ادناه:

ديالى: نسبة المشاركة بلغت 78%.

واسط: نسبة المشاركة بلغت 74%.

الديوانية: نسبة المشاركة بلغت 77%.

البصرة: نسبة المشاركة بلغت 71.2%.

النجف: نسبة المشاركة بلغت 68%.

ذي قار: نسبة المشاركة بلغت 72%.

بابل: نسبة المشاركة بلغت 69.7%.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 16 كانون الأول 2023، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى منتصف نهار اليوم.

وفي بغداد، بلغت نسبة المشاركة 63%، نصيب الكرخ منها 36% مقابل 27% في جانب الرصافة.

ويذكر ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وانتهى عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.