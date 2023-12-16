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بغداد اليوم تنشر نسب المشاركة في التصويت الخاص بالمحافظات العراقية

بغداد اليوم تنشر نسب المشاركة في التصويت الخاص بالمحافظات العراقية
بغداد اليوم تنشر نسب المشاركة في التصويت الخاص بالمحافظات العراقية
2023-12-16 20:02:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

تنشر "بغداد اليوم" نسب المشاركة في التصويت الخاص بالمحافظات العراقية بعد انتهاء الاقتراع الخاص والبدء بعملية العد الالكتروني.

وكما موضح ادناه:

ديالى: نسبة المشاركة بلغت 78%.

واسط: نسبة المشاركة بلغت 74%.

الديوانية: نسبة المشاركة بلغت 77%.

البصرة: نسبة المشاركة بلغت 71.2%.

النجف: نسبة المشاركة بلغت 68%.

ذي قار: نسبة المشاركة بلغت 72%.

بابل: نسبة المشاركة بلغت 69.7%.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت 16 كانون الأول 2023، ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص بانتخابات مجالس المحافظات بلغت 38% حتى منتصف نهار اليوم.

وفي بغداد، بلغت نسبة المشاركة 63%، نصيب الكرخ منها 36% مقابل 27% في جانب الرصافة. 

ويذكر ان التصويت الخاص بدأ اليوم السبت في تمام الساعة السابعة صباحا، وانتهى عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

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