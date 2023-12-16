العراق يحصد "وسامين ملونين" في بطولة آسيا للفنون القتالية

2023-12-16 20:06:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق للفنون القتالية المختلطة، اليوم السبت، وساما فضياً وآخر نحاسياً، في ختام منافسات بطولة آسيا للعبة.

واختتمت منافسات البطولة في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة 200 لاعبا مثلوا سبعة عشر منتخبا قارياً.

وحصل اللاعب ميكائيل شكري على الوسام الفضي في منافسات وزن 66 كغم، بعد خسارته أمام نظيره الأردني زكي الكيالي في النزال النهائي، بينما حصل اللاعب ذو الفقار حيدر على الوسام النحاسي في منافسات وزن (57) كغم.

ومثل منتخب العراق في البطولة الآسيوية أربعة لاعبين، هم ميكائيل شكري ميكائيل وزن 66 كغم، ومحمد صلاح مهدي وزن 70 كغم، وذو الفقار حيدر وزن 57 كغم وسيامند رضا وزن 77 كغم.